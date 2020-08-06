Телеведущую Ксению Собчак оштрафовали на 20 тысяч рублей за участие в пикете в поддержку журналиста Ивана Сафронова. Об этом сообщает сайт «МБХ-Медиа».

Пикеты проходили 7 июля у здания ФСБ на Лубянке. В тот день на акциях в поддержку Сафронова задержали больше 20 человек. Как отмечает телеканал «Дождь», Собчак тогда говорила, что приехала снимать репортаж, а не участвовать в акции. В последствии она использовала кадры своего задержания в рекламе – в этом ролике по сюжету ей доставляли продукты из супермаркета прямо в ОВД.