Журналиста ГТРК в Челябинске уволили после того, как он стал волонтером движения «Открытая Россия»

Вячеслав Афанасьев на протяжении двух десятилетий был ведущим канала «Россия 24. Южный Урал».

Афанасьев, который ранее являлся доверенным лицом президента Владимира Путина, теперь, как сам уверяет, его активно критикует из-за голосования по поправкам к Конституции. В интервью Радио Свобода он рассказал, что из-за него сначала устроил трансляции в YouTube с главой челябинского отделения партии «Яблоко» — чтобы разобраться.

Затем приехал в Москву и проводил опросы на выходе из участков, придя перед этим прямо в офис «Открытой России». Все это, утверждает Афанасьев, не осталось без внимания его руководителей в местном филиале ВГТРК, которые подвергли его критике. Последней же каплей, по его словам, стала трансляция в его YouTube-канале сбора подписей под иском против конституционной реформы. Ее в Челябинске организовали активисты кампании «Нет».

Как отмечается, журналисту сообщили, что на его место взяли нового сотрудника. Афанасьев теперь уверяет: продолжает считать Путина умным человеком, но теперь полагает, что при нем страна может быть потеряна.

В ГТРК «Южный Урал» увольнение Афанасьева пока не комментировали. Последнее интервью, которое он провел, вышло около недели назад.