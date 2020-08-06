Фигуранты дела «Нового величия» получили от четырех лет условно до семи лет колонии

О таких наказаниях и просил прокурор.

Костыленкову, Крюкову, Карамзину назначают реальное лишение свободы. Рощин, Дубовик, Павликова и Полетаев получили условные сроки.

Руслану Костыленкову назначают 7 лет колонии общего режима, Вячеславу Крюкову — 6 лет колонии общего режима. Петру Карамзину назначили наказание 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Дмитрий Полетаев приговорен к условному сроку 6 лет. Максим Рощин приговорен к 6,5 годам условно. Мария Дубовик — 6 лет условно. Анна Павликова — 4 года условно. Все получившие условные сроки фигуранты освобождены в зале суда.

Между тем, в ожидании приговора перед Люблинским судом собрались около двухсот человек. Они скандировали «Отпускай» и «Не забудем, не простим». Полиция перегородила им вход в суд металлическими ограждениями. Родственники обвиняемых до последнего надеялись на оправдательный приговор. Об этом, в частности, перед заседанием в интервью РБК говорила мать Анны Павликовой Юлия Виноградова, при этом она отвечала, что готова ко всему.

Защита уже сообщила, что будет обжаловать приговор.