Суд: В деле «Нового величия» не было провокации со стороны правоохранительных органов

«Суд считает недоказанными показания подсудимых о провокации со стороны свидетеля Константинова», — отмечается в приговоре.

В эти минуты Люблинский районный суд Москвы спустя почти полтора года после начала слушаний оглашает приговор по делу «Нового величия».

Семерых подсудимых обвиняют в создании экстремистского сообщества, все они отрицают вину. Трем обвиняемым прокурор запросил реальные, а четверым — условные сроки. Ранее суд уже вынес обвинительный приговор фигурантам «Нового величия» о создании экстремистского сообщества, сейчас судья Александр Маслов должен назвать наказание.