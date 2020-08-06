Дегтярев уверяет, что жители Хабаровска просят его остановить акции протеста в поддержку предшественника

Исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев уверяет, что местные жители просят его остановить акции протеста в поддержку предшественника. По словам чиновника, в городе есть очень много недовольных граждан. Они считают, что нужно навести порядок в Хабаровске. Как выразился Дегтярев, «надоедают эти сигналы, митинги». Бывшего главу Хабаровского края Сергея Фургала арестовали в начале июля по обвинению в организации убийств. Вскоре его сняли с должности. Кресло Фургала занял Дегтярев.
2020-08-06T16:33:21+03:00
2020-08-06T16:33:21+03:00
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16:33, 06 августа 2020
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