Дегтярев уверяет, что жители Хабаровска просят его остановить акции протеста в поддержку предшественника

Исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев уверяет, что местные жители просят его остановить акции протеста в поддержку предшественника. По словам чиновника, в городе есть очень много недовольных граждан. Они считают, что нужно навести порядок в Хабаровске. Как выразился Дегтярев, «надоедают эти сигналы, митинги». Бывшего главу Хабаровского края Сергея Фургала арестовали в начале июля по обвинению в организации убийств. Вскоре его сняли с должности. Кресло Фургала занял Дегтярев.