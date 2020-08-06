«Фонтанка»: В Петербурге 80% зараженных коронавирусом медиков оставили без страховых выплат

По его сведениям, городские власти поручили комитету здравоохранения создать рабочую группу и заняться расследованием. Члены комиссии должны будут выяснить, почему в городе не выполнили распоряжение президента о страховых выплатах переболевшим врачам. В конце июля губернатор Александр Беглов говорил, что в Петербурге коронавирусом заразились более семи тысяч медицинских работников.

Тем временем, правительство России объявило, что выделяет российским регионам более девяти миллиардов рублей на премии врачам, лечившим пациентов с коронавирусом. Это надбавки за особые условия труда и дополнительную нагрузку, — пояснил премьер Михаил Мишустин. Его цитирует РБК.