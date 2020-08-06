ЛДПР подает заявку на проведение митинга 22 августа на Пушкинской площади

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» организатор митинга, депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. Заявка подана на 1,5 тысячи человек.

«Помимо основной темы митинга – Дня государственного флага РФ и выступления Владимира Вольфовича по общеполитическим вопросам, также будут затронуты темы, связанные с поддержкой Сергея Ивановича Фургала», — заметил он.

В.Власов добавил, что ЛДПР несколько лет подряд отказывают в проведении митингов на Пушкинской площади в августе. В случае очередного отказа ЛДПР проведет 22 августа митинг возле Центрального аппарата партии по адресу 1-ый Басманный пер., д.3. «Мы проведем митинг в более компактном формате. Это не полторы тысячи человек, потому что не сможем там разместить большое количество людей. Но мы считаем, что позиция депутатов фракции ЛДПР, позиция Владимира Вольфовича Жириновского в случае присутствия СМИ будет донесена до населения», — заключил он.

В.Власов подчеркнул, что ЛДПР приглашает средства массовой информации освещать мероприятие.