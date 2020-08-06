Париж намерен инициировать программу международной помощи Ливану

Это связано с мощным взрывом в Бейруте, который, по последним данным, унес жизни более 130 человек, более 5 тысяч пострадали, около 300 тысяч остались без крыши над головой. Первым из западных лидеров прибыл в ливанскую столицу президент Франции Эммануэль Макрон. Он говорил не только о поддержке, которую необходимо оказать Бейруту.

Отметим, что до 43-его года, когда Ливан обрел государственную независимость, он находился под управлением Франции. На территории современного Ливана французский язык является вторым по распространению после арабского.