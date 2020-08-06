Американские правозащитники обратили внимание на самоцензуру в киноиндустрии США в угоду Китаю

Как отмечается, прокатчики все больше стали бояться потерять Поднебесную в качестве одного из крупнейших рынков.

В Голливуде все чаще стали вырезать отдельные сцены или вставлять новые, которые бы удовлетворили китайских цензоров, говорится в расследовании некоммерческой организации PEN America. Катализатором, как отмечается, стали фильмы «Кундун» и «Семь лет в Тибете» с Брэдом Питтом в главной роли – о молодом Далай-Ламе, пережившим захват Тибета. Китай тогда не только запретил их прокат, но и фактически внес в черный список ответственных за них режиссеров и главных звезд.



Факты самоцензуры, утверждают правозащитники, можно заметить во многих фильмах: из фильма «007: Координаты Скайфолл» про Джеймса Бонда, к примеру, убрали сцену убийства китайского охранника и все упоминания полицейских пыток. Из картины «Пиксели» — уничтожение инопланетянами Великой Китайской стены, причем не только в национальной версии фильма, но и в международной.

А создатели «Железного человека 3» и вовсе добавили сцены эксклюзивно для жителей Китая. В этой версии жизнь главного героя Тони Старка спасают китайские врачи. Правозащитники опасаются, что вскоре подобные уступки станут нормой в странах со свободой слова и создадут ей серьезную угрозу.

Американские фильмы в прошлом году в Китае заработали свыше 2,5 млрд долларов.