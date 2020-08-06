Аэрофлот приостанавливает продажу субсидированных авиабилетов с Дальнего Востока в центральную часть России

Аэрофлот объявил о том, что приостанавливает продажу авиабилетов на рейсах с Дальнего Востока в центральную часть России, которые субсидируются государством. Пресс-секретарь компании Юлия Спивакова сообщила, что лимит полученных из бюджета средств исчерпан. Подобное происходит уже не в первый раз.