Аэрофлот приостанавливает продажу субсидированных авиабилетов с Дальнего Востока в центральную часть России

Аэрофлот объявил о том, что приостанавливает продажу авиабилетов на рейсах с Дальнего Востока в центральную часть России, которые субсидируются государством. Пресс-секретарь компании Юлия Спивакова сообщила, что лимит полученных из бюджета средств исчерпан. Подобное происходит уже не в первый раз.
2020-08-06T16:03:37+03:00
2020-08-06T16:03:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:03, 06 августа 2020
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