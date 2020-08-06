Власти Лос-Анджелеса предупредили, что будут отключать электричество и воду в домах, где проводят тайные вечеринки

Власти Лос-Анджелеса предупредили, что будут отключать электричество и воду в домах, где в период пандемии будут проводиться тайные вечеринки. На этой неделе в одном из особняков на Малхолланд-Драйв собрались более ста человек, они шумно отдыхали. Вечеринка закончилась перестрелкой. За один день в Лос-Анджелесе выявляют более двух тысяч новых случаев заражения коронавирусом, — напоминает Bloomberg.