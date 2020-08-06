Власти Лос-Анджелеса предупредили, что будут отключать электричество и воду в домах, где проводят тайные вечеринки

Власти Лос-Анджелеса предупредили, что будут отключать электричество и воду в домах, где в период пандемии будут проводиться тайные вечеринки. На этой неделе в одном из особняков на Малхолланд-Драйв собрались более ста человек, они шумно отдыхали. Вечеринка закончилась перестрелкой. За один день в Лос-Анджелесе выявляют более двух тысяч новых случаев заражения коронавирусом, — напоминает Bloomberg.
2020-08-06T15:33:38+03:00
2020-08-06T15:33:38+03:00
https://echo.msk.ru/news/2688313-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:33, 06 августа 2020
Загрузка комментариев...