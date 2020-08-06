SuperJob: Более половины россиян не намерены переводить свои трудовые книжки в электронный формат

Более половины россиян, согласно опросу исследовательского центра SuperJob, не намерены переводить свои трудовые книжки в электронный формат. Об этом заявили 53% респондентов. Электронный формат предпочли бумажному 16% россиян. Эксперты считают, что высокий уровень негативного отношения к нововведению связано с тем, что люди боятся утечки своих персональных данных.