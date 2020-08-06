Мишустин пообещал, что в России будет создана спецкомиссия, которая займется выработкой единых правил русского языка

Премьер Михаил Мишустин пообещал, что в России будет создана специальная комиссия, которая займется выработкой единых правил русского языка. Они будут касаться различных словарей и справочников. Также комиссия должна будет разработать концепцию государственной языковой политики.
2020-08-06T15:32:29+03:00
2020-08-06T15:32:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 06 августа 2020
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