Сегодня на час будет выключена подсветка на Останкинской телебашне в знак траура по погибшим в Бейруте

Российская телевизионная и радиовещательная сеть сообщает, что сегодня с 23 часов до полуночи будет выключена подсветка на Останкинской телебашне в знак траура по погибшим в результате мощного взрыва в Бейруте. По последним данным, жертвами взрыва в порту стали более 130 человек, более 5 тысяч пострадали