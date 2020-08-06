Сегодня на час будет выключена подсветка на Останкинской телебашне в знак траура по погибшим в Бейруте

Российская телевизионная и радиовещательная сеть сообщает, что сегодня с 23 часов до полуночи будет выключена подсветка на Останкинской телебашне в знак траура по погибшим в результате мощного взрыва в Бейруте. По последним данным, жертвами взрыва в порту стали более 130 человек, более 5 тысяч пострадали
2020-08-06T15:32:04+03:00
2020-08-06T15:32:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 06 августа 2020
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