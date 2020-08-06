Кандидат на пост президента Белоруссии Тихановская отменила сегодняшний предвыборный митинг в Минске

Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская отменила предвыборный митинг в Минске, который был намечен на сегодняшний день. Сама она пойдет на организованное властям мероприятие в городской сквер. Напомним, ранее власти не разрешили провести акцию в поддержку Тихановской, объясняя это тем, что на заявленном месте пройдет мероприятие по случаю Дня железнодорожных войск.

Главу предвыборного штаба Тихановской Марии Мороз сегодня вызвали на беседу в отдел по борьбе с оргпреступностью. После этого она рассказала интернет-изданию «МБХ медиа», что никто провоцировать столкновения с силовиками не планирует.

В итоге Светлана Тихановская посетит одно из мероприятий, организованное в другом парке Минска.

Президентские выборы в Белоруссии должны состояться в ближайшее воскресенье.