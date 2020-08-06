Банк ВТБ может закрыть около четверти своих офисов по всей стране

Об этом сообщила газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники.

Количество отделений банка сократится примерно на 400. По информации собеседника издания, стратегия «ВТБ-2022» содержит такие планы, хотя публично они не анонсировались.

Как указывает один из источников Коммерсанта, сокращение отделений может произойти за счет закрытия офисов дочерних банков ВТБ. В частности, будут закрыты около 100 офисов банка «Возрождение», а также отделения Запсибкомбанка и Саровбизнесбанка. Будут ликвидированы и «дублирующиеся» офисы.

В пресс-службе банка изданию сообщили, что ВТБ действительно приступил к масштабной оптимизации сети. Подчеркнув, что отдельные офисы будут закрыты, а конкретный их перечень определится по мере проведения интеграции.

Сейчас ВТБ учетом дочерних структур имеет в стране около 1,5 тыс. офисов.