Александр Лукашенко утверждает, что среди задержанных за последнее время в Белоруссии есть люди с американскими паспортами. Но их защищают российские руководители. По его словам, это люди, которые женаты на американках, работающих в Госдепе. Лукашенко отметил, что задержано немало людей, которые ставили цель дестабилизировать обстановку в Белоруссии в преддверии президентских выборов. Это не только боевики частной военной компании Вагнера.

Минск собирается пригласить руководителей российской и украинской Генпрокуратур для решения вопрос с задержанными россиянами. Такое поручение дал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко добавил, что в противном случае судьбу задержанных россиян белорусские власти будут решать самостоятельно.