Люблинский суд вынес обвинительный приговор фигурантам дела «Нового величия» о создании экстремистского сообщества

Люблинский суд Москвы вынес обвинительный приговор фигурантам дела «Нового величия» о создании экстремистского сообщества. Судья Александр Маслов вскоре должен назвать наказание, которого, по его мнению, они заслуживают.

Напомним, на скамье подсудимых семь человек. Гособвинение просило для них от 4-х лет условно до 7,5 лет колонии.

Мама одной из фигурантов дела, Анны Павликовой, Юлия Виноградова надеется на освобождение дочери, однако при этом готова ко всему. Об этом она сказала в интервью РБК.

У Люблинского суда приняты повышенные меры безопасности. Там находится несколько десятков человек, которые считают дело «Нового величия» сфабрикованным.