В «Гринпис» заявили, что физический пуск БелАЭС «идет вразрез с развитием мировой энергетики»

Сотрудник проекта энергетической программы «Гринпис» Рашид Алимов заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что физический пуск Белорусской АЭС «идет вразрез с развитием мировой энергетики».

Он подчеркнул, что атомная энергетика – это самый рискованный и дорогой способ получения энергии. «Гринпис» и другие экологические организации выступают против использования атомной энергетики, а ряд стран уже отказался от использования атомных электростанций.

«Есть особая причина выступать против атомной энергетики в России, Украине, Беларуси – странах, наиболее пострадавших от чернобыльской катастрофы. Порядка 5 миллионов человек проживают на территориях, которые официально признаны пострадавшими от загрязнения в наших трех странах. Поэтому, безусловно, появление новой атомной электростанции и пуск ее – плохая новость, которая идет вразрез с развитием мировой энергетики, которая все больше и больше основывается на возобновляемых источниках энергии», — сказал Р.Алимов.

СМИ передают со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Белоруссии, что загрузка топлива в реактор первого энергоблока БелАЭС начнется 7 августа.