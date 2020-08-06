Новый ковидный стационар не появится в Петербурге

Ради его строительства Смольный выселил частную скорую помощь. Теперь там обещают открыть онкологический центр.

О том, что вместо ковидного стационара появится онкологический центр, «Эху» рассказал главврач одной из частных скорых помощей Петербурга Лев Авербах. Само помещение Смольный собирался выкупить у арендодателя. Договор аренды со скорой помощью расторгли. Однако ей пообещали помочь получить лицензии на новое помещение. Лев Авербах предполагает, что чиновники спешили, чтобы просто поскорей освоить бюджетные деньги.

На переезд может уйти около полугода. Примечательно, что сотрудники частных скорых не получают никаких выплат от города, хотя и работают с коронавирусной инфекцией.

Отметим, что по словам Льва Авербаха новый амбулаторный центр при необходимости все-таки можно будет быстро перепрофилировать под борьбу с коронавирусом.