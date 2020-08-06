ФСБ рапортует о новой крупной спецоперации по пресечению деятельности подпольных оружейников

Задержано 25 человек. По данным следствия, они переделывали гражданское оружие в боевое, а также изготавливали боеприпасы. Следственные действия проводились в Москве, Санкт-Петербурге, Белгородской, тюменской и еще в нескольких регионах.

Три дня назад ФСБ уже сообщала о задержании 42-х подпольных оружейников.