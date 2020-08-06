Американская корпорация Microsoft готовится купить китайское приложение Tik Tok

Если это не произойдет, его могут запретить в США.

Microsoft может потратить на покупку Tik Tok от десяти до тридцати миллиардов долларов США. Окончательная сумма еще не определена. Как сообщает американский телеканал CNBC, переговоры с ByteDance Ltd. должны будут завершиться в течение ближайших трёх недель.

По данным телеканала, в этот процесс «глубоко вовлечён» министр финансов США Стив Мнучин. CNBC предполагает, что это связано с распоряжением президента Дональда Трампа о том, что Штаты должны будут получить свою долю это этой сделки. На основании чего это может произойти – пока неизвестно.

В начале недели глава Белого дома объявил, что если до 15-ого сентября какая-либо американская компания не купит Tik Tok и не переведёт его код из Китая в Штаты, то работа приложения на территории страны будет прекращена. Microsoft – одна из немногих корпораций в мире, которая могла бы совершить такую сделку.

Американские власти давят на Tik Tok, поскольку считают, что это приложение незаконно копирует почти всю информацию с девайсов, на которых установлено, и передаёт компартии Китая. Ранее с такой же оценкой выступили и эксперты правительства Индии, в связи с чем там этот софт запрещен с 29-ого июня.

Социальная сеть для обмена коротких видео появилась в 2016-ом году. Она особенно популярна у молодёжи в разных странах по всему миру. По данным агентства Bloomberg, в 2019-ом приложение принесло своим владельцам около семнадцати миллиардов долларов.