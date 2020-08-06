Центр взаимодействия США опубликовал доклад об «основах российской дезинформационно-пропагандистской экосистемы»

Центр глобального взаимодействия при Госдепе США опубликовал доклад об «основах российской дезинформационно-пропагандистской экосистемы», в котором описана система мер, используемых Россией в ее политическом противостоянии с Западом.

Российская дезинформация и пропаганда представляют собой совокупность официальных, а также подконтрольных власти коммуникационных каналов и платформ, используемых Москвой для создания и продвижении в зарубежных соцсетях и СМИ ложных историй и тем, дискредитирующих западную демократию. Эта «экосистема», как утверждается в докладе, состоит из известных правительственных изданий, из финансируемого государством глобального вещания, из подотчетных ему ресурсов, соцсетей как информационного оружия и кибердезинформации.. В документе называются ориентированные на политику Кремля международные Интернет-сайты, такие как Фонд стратегической культуры, Южный фронт, Катехон, Geopolitica.ru и другие, которые представляют, «реальную информационную угрозу» для США и Запада, в целом.

Сам доклад, в силу его специфики, не затрагивает тему российского вмешательства в предстоящие в США президентские выборы, однако в день его публикации Госдепартамент объявил о награде в 10 млн долларов за сведения, которые позволят локализовать и разоблачить конкретных людей или организации, занимающиеся подобной деятельностью под контролем со стороны иностранного государства, отмечает Си-эн-эн

В конце прошлого месяца Госдеп США направил в министерство финансов запрос об увеличении, почти вдвое, финансирования деятельности Центра глобального взаимодействия для противодействия пропаганде со стороны России.