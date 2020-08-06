ГД приняла во втором чтении закон, позволяющий складировать большие объемы минеральных удобрений в морских портах

Директор федерального ВНИИ экологии Иван Стариков предупреждает, что России может повториться бейрутская драма. Госдума приняла во втором чтении закон, который позволяет складировать большие объемы минеральных удобрений в морских портах. Это не только экологическая, но и самая настоящая бомба,— сказал Стариков в эфире Эха. ПЛЕНКА СТАРИКОВ Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает крайне важным принятие законопроекта, разрешающего хранение химикатов в портах. По его словам, это принесет в бюджет страны дополнительные средства. Речь идет о 100 миллионах долларов – это почти 7 миллиардов рублей.
2020-08-06T14:08:00+03:00
2020-08-06T14:23:42+03:00
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14:08, 06 августа 2020
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