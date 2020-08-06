Белоруссия намерена пригласить генпрокуроров России и Украины для разбирательства с задержанными россиянами

Решение проблемы 33 россиян, которых Белоруссия считает бойцами частной военной кампании «Вагнера», можно найти при совместном изучении законов страны, уверен белорусский президент Александр Лукашенко. Пригласить генпрокуроров России и Украины он решил после того, как в Москве назвали арест задержанных безосновательным. В Киеве же попросили экстрадировать часть из этой группы, полагая, что среди них есть украинские граждане. Лукашенко при этом отметил: если генпрокуроры не приедут в Минск, проблему будут решать непосредственно власти Белоруссии.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ снова заявила о недоказанности вины задержанных в Белоруссии сограждан. При этом готов ли приехать генпрокурор Игорь Краснов, она не уточнила. На предложение пока не ответили и на Украине. В МИДе страны лишь подчеркнули, что Минск пока не подтверждал согласие на экстрадицию части бойцов ЧВК Вагнера.

В Минске считают, что россияне намеревались дестабилизировать ситуацию в Белоруссии перед президентскими выборами и готовили массовые беспорядки. В Москве обвинения называют бездоказательными. Задержанные россияне должны вернуться домой, — вновь заявила сегодня официальный представитель МИД Мария Захарова.