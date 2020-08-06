Люблинский суд признал виновными фигурантов дела «Нового величия»

Судья Александр Маслов продолжает зачитывать приговор. Наказание будет оглашено позже. Семерых подсудимых обвиняют в создании экстремистского сообщества. Виновными они себя не признают.





Троим обвиняемым прокурор запросил реальные сроки, а четверым условные. Самое большое наказание обвинение требует для предполагаемого лидера «Нового величия», Руслана Костыленкова – 7,5 лет колонии.

Адвокаты утверждают, что в основу обвинения легли показания провокатора. «Даже условные сроки не устроят защиту. Необходимо добиваться полного оправдания», — сказала в эфире «Эха Москвы» адвокат Карина Москаленко.

Защита уже заявила, что обжалует любой обвинительный приговор фигурантам дела «Нового величия».

До начала заседания полиция задержала несколько человек у здания Люблинского суда. Они были в полицейской форме. Один из участников акции в поддержку фигурантов дела «Нового величия» зачитал стихотворение, которое заканчивается словами «Здесь совершается жертвоприношение».

Журналист «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр сообщает, что у здания суда сейчас находится около 100 человек. Они аплодируют и скандируют: «Невиновны».