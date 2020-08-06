Организаторы военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» объявили, что иностранные оркестры не приедут в Москву

Организаторы военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» объявили, что иностранные оркестры в этом году не приедут в Москву. Как передает ТАСС, это связано со сложной эпидемиологической обстановкой. Таким образом в мероприятии будут участвовать только российские военные оркестры, однако будут представлены практически все силовые ведомства страны.

Фестиваль будет проходить с 28-го августа по 6 сентября.