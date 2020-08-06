Глава избирательного штаба Тихановской сообщает, что ее доставили в отдел по борьбе с преступностью, затем отпустили

Глава избирательного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз сообщает, что ее доставили для беседы в отдел по борьбе с оргпреступностью, а затем отпустили. Ранее агентство РИА Новости утверждало, что ее задержали при выходе из литовского посольства, где она подавала документы на визу.

Светлана Тихановская считается основным соперником Александра Лукашенко на выборах, которые должны состояться в ближайшее воскресенье. На сегодняшний вечер в Минске запланирована большая акция в ее поддержку.