Хакеры утверждают, что взломали сервера корпорации Canon

Они угрожают выложить в открытый доступ 10 терабайт данных пользователей, если не получат выкуп в течение недели.

Результатом атаки уже стало то, что у корпорации, производящей фото и видеотехнику, не работают несколько американских сайтов, а также нарушена внутренняя коммуникация, пишет интернет-издание Bleeping Computer. По его сведениям, хакеры оставили сообщение, в котором утверждают, что зашифровали огромный объем данных Canon, в том числе фотографии, файлы и базы данных. Расшифровать ее, согласно письму, можно будет только после внесения выкупа в криптовалюте. Его сумма при этом не раскрывается. Как отмечается, за кибератакой может стоять группировка Maze – она ранее уже заявляла о причастности ко взлому данных компаний LG и Xerox, а также социальных служб одного из городов в американском штате Флорида.

В корпорации Canon сообщили, что расследуют обстоятельства случившегося.