Министр иностранных дел Украины: Украинские власти официально не получали согласия Белоруссии на передачу россиян

Украинские власти официально не получали согласия Белоруссии на передачу задержанных россиян, — сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Однако, по его словам, Минск направил Киеву список задержанных.

Кулеба напомнил, что по этому вопросу уже состоялся телефонный разговор президентов двух стран.

Россияне, задержанные в Белоруссии, должны вернуться на родину. Их вина не доказана, — заявила сегодня официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Минск, Киев и Москва должны вместе решать, что делать с задержанными россиянами. В противном случае Минск примет решение сам.

Из Минска сообщают о задержании главы избирательного штаба Светланы Тихановской Марии Мороз. Как рассказала пресс-секретарь политике Анна Красулина, Мороз задержали на выходе из литовского посольства, куда она пришла подавать документы на визу. Сейчас ее местонахождение неизвестно, а телефон недоступен.