Люблинский суд Москвы признал семь участников «Нового величия» виновными по делу об экстремизме

Люблинский суд Москвы выносит обвинительный приговор в отношении семерых участников молодежного сообщества «Новое величие», обвиняемых в экстремизме. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.

Суд начал оглашение приговора с заявления о признании доказанности обвинений в отношении подсудимых.

Судья Люблинского суда Александр Маслов признал виновными фигурантов дела «Нового величия». Наказание будет оглашено позже.

В ходе прений сторон 14 июля гособвинение попросило суд назначить реальные и условные сроки наказания фигурантам дела — от 4 лет условно до 7,5 года колонии. Так, прокурор попросил признать всех виновными и назначить Руслану Костыленкову 7,5 года колонии, Петру Карамзину — 6,5 года колонии, Вячеславу Крюкову — 6 лет колонии, Дмитрию Полетаеву и Максиму Рощину — по 6,5 года условно, Анне Павликовой — 4 года условно, Марии Дубовик — 6 лет условно.

Защита участников «Нового величия» обжалует обвинительный приговор.

В основу обвинения легли показания провокатора, — сказала в эфире «Эха Москвы» защитник одного из фигурантов Светлана Сидоркина. По ее мнению, любой кухонный разговор может перерасти в уголовное дело.

Большим позором для всей страны называет уголовное дело «Нового величия» политик Илья Яшин.

Полиция усилила меры безопасности у здания Люблинского суда, где сегодня будет оглашен приговор фигурантам дела «Нового величия». Незадолго до начала заседания полицейские задержали несколько человек, которые проводили акцию в поддержку фигурантов.