Басманный суд Москвы приговорил к полутора годам колонии общего режима жителя Липецка Ефима Ефимова

В феврале этого года он ранил двух человек в храме на Бакунинской улице. Это произошло во время богослужения. Ефимова задержали на месте. Он признан виновным в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Ранее Ефимов заявил полиции, что выпивал накануне нападения на храм, а в тот день встал не с той ноги.