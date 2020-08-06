Басманный суд Москвы приговорил к полутора годам колонии общего режима жителя Липецка Ефима Ефимова

В феврале этого года он ранил двух человек в храме на Бакунинской улице. Это произошло во время богослужения. Ефимова задержали на месте. Он признан виновным в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Ранее Ефимов заявил полиции, что выпивал накануне нападения на храм, а в тот день встал не с той ноги.
2020-08-06T12:35:24+03:00
2020-08-06T12:35:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:35, 06 августа 2020
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