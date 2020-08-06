ЛДПР не намерена приглашать много людей на митинг в поддержку Фургала, чтобы участники не заразились коронавирусом

ЛДПР не намерена приглашать много людей на митинг в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, чтобы участники не заразились коронавирусом, — сообщил в эфире «Эха Москвы» Владимир Жириновский. Он уточнил, что митинг планируется 22-го августа на площадке Института мировых цивилизаций. Одновременно Жириновский сказал, что доволен деятельностью Михаила Дегтярева на посту исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.

Жириновский добавил, что до снятия коронавирусных ограничений не планирует ехать в Хабаровск.