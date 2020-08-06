Росприроднадзор: «Норникель» не перечислил ни рубля в счет возмещения ущерба после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3

Росприроднадзор сообщает о том, что «Норильский никель» еще не перечислил ни одного рубля в счет возмещения ущерба после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3. Ведомство назначило штраф в 148 миллиардов рублей. «Норникель» не согласился с методикой расчета. Компания намерена провести независимую экспертизу, — сообщает РИА.
2020-08-06T12:34:21+03:00
2020-08-06T12:34:21+03:00
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12:34, 06 августа 2020
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