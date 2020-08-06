Росприроднадзор: «Норникель» не перечислил ни рубля в счет возмещения ущерба после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3

Росприроднадзор сообщает о том, что «Норильский никель» еще не перечислил ни одного рубля в счет возмещения ущерба после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3. Ведомство назначило штраф в 148 миллиардов рублей. «Норникель» не согласился с методикой расчета. Компания намерена провести независимую экспертизу, — сообщает РИА.