Следователи ФСБ считают, что Иван Сафронов передал секретные сведения чешской разведке со своего домашнего компьютера

Следователи ФСБ считают, что журналист Иван Сафронов передал секретные сведения чешской разведке со своего домашнего компьютера. Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат Иван Павлов. Он ссылается на постановление о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого. В документе говорится, что в качестве паролей Сафронов использовал фрагменты из книги на английском языке историка Роя Медведева. Книга называется «Путешествие через эру Ельцина».
2020-08-06T12:32:44+03:00
2020-08-06T12:32:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:32, 06 августа 2020
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