Полиция задержала несколько человек у здания Люблинского суда, где будет оглашен приговор фигурантам «Нового величия»

Полиция задержала несколько человек у здания Люблинского суда Москвы, где сегодня будет оглашен приговор фигурантам дела «Нового величия». Как сообщает с места событий корреспондент «Медиазоны», задержанные были в полицейской форме. Один из них зачитал стихотворение, которое заканчивается словами «Здесь совершается жертвоприношение», после чего канцелярским ножом перерезал горло манекену.

Фигурантов дела «Нового величия» обвиняют в создании и участии в экстремистском сообществе. Прокурор требует приговорить подсудимых к разным срокам от 4-х лет условно до 7,5 лет колонии.