Посольство РФ в Токио неприемлет заявления японских властей в связи с поездкой главы МЧС Зиничева на остров Кунашир

Российское посольство в Токио называет категорически неприемлемыми заявления японских властей в связи с поездкой главы МЧС Евгения Зиничева на остров Кунашир.

Россия имеет полное право осуществлять на своей территории любую деятельность в соответствии с её законодательством, включая, разумеется, и поездки министров, — сказано в официальном сообщении посольства страны в Токио. В тексте отдельно подчеркивается, что принадлежность Курильских островов к России не подлежит сомнению, и претензии со стороны Японии в данном случае «категорически неприемлемы».

Ранее в МИДе островного государства заявляли, что направили в представительство России представление в связи с тем, что глава МЧС Евгений Зиничев вчера посетил остров Кунашир. Там он открывал новый аварийно-спасательный центр. В Японии отметили, что это противоречит позиции Токио по территориальной проблеме.

Россия и Япония спорят о принадлежности Курильских островов с момента окончания Второй Мировой Войны. Из-за них страны до сих пор не подписали мирное соглашение. В последние несколько лет президент Владимир Путин и министр Синдзо Абэ неоднократно предлагали друг другу заключить договор, но сделать это стороны так и не смогли.

В МЧС сообщили, что аналогичный спасательный центр скоро откроется и на острове Итуруп, на который также претендует Япония. Ожидается ли на церемонии кто-либо из высокопоставленных чиновников, в министерстве не уточнили.