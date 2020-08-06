Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Минск, Киев и Москва должны вместе решать, что делать с задержанными россиянами. В противном случае Минск примет решение сам. Лукашенко пригласил в Белоруссию генпрокуроров России и Украины для разбирательства с задержанием россиян, которых в Минске называют наемниками ЧВК Вагнера.

Александр Лукашенко заявил, что белорусская, российская и украинская стороны должны месте решать, что делать с задержанными под Минском россиянами. В конце июля Белорусские власти сообщили о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются «боевиками» частной военной компании. Следственный Комитет Белоруссии уточнил, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками Частного Охранного предприятия, были в Белоруссии транзитом, и не совершали никаких противоправных действий.

5 августа президент Украины Владимир Зеленский попросил Александра Лукашенко передать Киеву задержанных бойцов ЧВК «Вагнер», причастных к преступлениям в Донбассе.

Украина направила запрос в Белоруссию о выдаче некоторых задержанных, — сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, ответа из Минска пока нет.