Московская полиция задержала человека, который пытался провести акцию под названием «Жертвоприношение» у Люблинского суда Москвы, где сегодня должны огласить приговор фигурантам дела «Нового величия». Об этом рассказал политик Дмитрий Гудков.

Фигурантов дела «Нового величия» обвиняют в создании экстремистского сообщества.

В Люблинском суде Москвы должно начаться оглашение приговора фигурантам дела «Нового величия». Их обвиняют в создании экстремистского сообщества.

Финал дела, которое тянется уже 2,5 года, вызывает повышенный интерес журналистов и правозащитников. Долгое время по нему не могли начаться прения – в суде это объясняли эпидемией коронавируса. В июле прокуратура все же запросила сроки: троим из семи фигурантов – реальные.

Самый крупный – 7,5 лет – Руслану Костыленкову: его гособвинение считает организатором «Нового величия». Вячеславу Крюкову и Петру Карамзину оно попросило назначить от 6 до 6,5 лет колонии. Остальным же – в том числе Анне Павликовой и Марии Дубовик – от 4 до 6,5 лет условного срока. По версии следствия, они пытались свергнуть конституционный строй, организовав государственный переворот. Защита же настаивает: обвинение надумано и основано на словах внедренного провокатора ФСБ.

Перед оглашением приговора организаторы прошедшего два года назад в Москве Марша матерей призывали прийти в суд. В своем обращении они считают это последней попыткой добиться справедливого, по их мнению, решения суда.

В ходе разбирательства два фигуранта дела дали признательные показания: это Рустам Рустамов, а также Павел Ребровский, который позднее отказался от сделки со следствием и заявил о давлении на себя. Еще один фигурант дела Сергей Гаврилов бежал из России.