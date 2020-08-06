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Эксклюзив Эха 11:35, 06 августа 2020

ЛДПР предлагала Добровинскому стать адвокатом экс-губернатора Фургала

ЛДПР предлагала Александру Добровинскому стать адвокатом экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Главное – заключить соглашение. Сколько надо адвокату. Нельзя абстрактно собирать деньги. Мы им дали фамилию – Добровинский, можете с ним связаться. Он готов подыскать лучшего адвоката или сам взяться», — сказал В.Жириновский, отвечая на вопрос о возможности финансовой поддержки семьи С.Фургала, которая начала сбор средств на адвокатов, со стороны ЛДПР.

В.Жириновский отметил, что родственники С.Фургала пока не обращались к А.Добровинскому.
Он отметил, что ЛДПР готова финансово поддержать родственников С.Фургала.



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