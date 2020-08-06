В рамках расследования причин взрыва в порту Бейрута службы безопасности Кипра разыскивают россиянина, у которого предположительно конфисковали судно и груз селитры, — утверждают греческие СМИ. Они называют имя – это Игорь Гречушкин. Дипломатические источники РИА утверждают, что Гречушкин вчера обращался в консульство России на Кипре. Других подробностей нет.