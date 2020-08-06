Ливан не сможет самостоятельно справиться с последствиями взрыва в Бейруте

Власти рассчитывают на международную помощь и намерены сотрудничать с Международным валютным фондом, — заявил министр экономики Рауль Неме в эфире Sky News Arabia. Власти Бейрута объявили, что ущерб от взрыва может составить 15 миллиардов долларов.
2020-08-06T11:32:47+03:00
2020-08-06T11:32:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:32, 06 августа 2020
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