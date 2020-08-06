ЛДПР проведет митинг в поддержку Фургала в закрытом формате, если власти Москвы не согласуют мероприятие

ЛДПР планирует провести митинг в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на площадке Института мировых цивилизаций, если власти Москвы не согласуют мероприятие. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Мы подадим заявку, нам наверняка откажут по принципу, что до сих пор запрещены любые массовые мероприятия. И, по-моему, они до конца года хотят этот запрет оставить. Мы проведем камерно – на площадке Института Мировых цивилизаций. Там у нас есть трибуна, дворик. Многих не будем приглашать, чтобы не заражались», — сказал он.

В.Жириновский добавил, что это будет закрытым мероприятием. «Мы будем приглашать сами», — отметил он.

Ранее В.Жириновский сообщал, что митинг планируется провести 22 августа.