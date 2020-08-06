Авиакомпания «Аэрофлот» отменяет в августе рейсы в страны, закрытые для въезда из-за пандемии коронавируса

Пассажиры, купившие билеты, смогут оформить ваучер, либо вернуть свои деньги.

«Аэрофлот» сообщил сегодня о вынужденной отмене регулярных рейсов в более чем 80 зарубежных городов на период до конца августа. «Решение о корректировке программы международных перелетов принято с учетом действующих эпидемиологических ограничений в странах назначения», — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

При этом, пассажирам, которые приобрели билеты на отмененные рейсы после 1 мая на сайте авиакомпании или в контакт-центре возврат денежных средств будет осуществлен автоматически. Тем же, кто покупал их в офисах продаж «Аэрофлота» или в агентствах, по вопросам возврата необходимо обратиться по месту приобретения билета. В авиакомпании также уточнили, что пассажиры, которые приобрели билеты до 1 мая, смогут оформить ваучер на авиабилет.

Рейсы в те страны, с которыми авиасообщение было официально возобновлено — Турция, Великобритания, Танзания – отменены не будут, отметили в Аэрофлоте.