Депутат ГД от ЛДПР Дмитрий Свищев намерен проверить, не нарушал ли Ефремов условия содержания под домашним арестом

Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев намерен направить запрос в Федеральную службу исполнения наказаний. Он требует проверить, не нарушал ли актер Михаил Ефремов условия содержания под домашним арестом, — сообщает ТАСС. По словам депутата, Ефремову, в частности, запрещено пользоваться любыми средствами связи и интернетом, однако, судя по кадрам из зала суда, у него в руках был смартфон.

На вчерашнем заседании Ефремов заявил, что не признаёт себя виновным. Ефремов утверждал, что ничего не помнит.