Президент Франции Эммануэль Макрон вылетел в Бейрут

Он станет первым иностранным лидером, прибывшим с визитом в Ливан после серии взрывов в столице. Вчера Франция объявила об отправке трех самолетов для оказания помощи пострадавшим.

По официальным данным, жертвами взрывов стали более 130-ти человек. Свыше 5-ти тысяч получили ранения. 300 тысяч человек остались без крова.

В Бейруте продолжаются поисковые операции. Сами люди помогают друг другу, — рассказала в эфире «Эха Москвы» жительница Бейрута, гид Оксана Нахед.

По версии властей, причиной взрыва стали почти 3 тысячи тонн аммиачной селитры, которая была конфискована таможенными службами 6 лет назад и все это время хранилась на складе в морском порту.