Жириновский заявил, что пока не планирует ехать в Хабаровск

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», что до снятия ограничений на проведение массовых мероприятий не планирует ехать в Хабаровск.

«Зачем я приеду просто так? Я бы хотел собрать людей, но меня обвинят, что я собрал людей, а их потом могут арестовать, осудить, оштрафовать, и они будут заражаться. Если бы не было пандемии, мы бы обязательно там уже были», — сказал он.

По словам В.Жириновского, его никто в Хабаровск не приглашал. «Если меня позовут туда, я обязательно приеду. Но пока никто официально или неофициально не звал меня туда, в этом нет потребности. Они меня слышат из Москвы», — отметил он.

На вопрос, не планирует ли В.Жириновский съездить в Хабаровск в ближайшие недели, чтобы поддержать врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, он ответил, что поедет, «если понадобится». «Мы не хотим, чтобы это превратилось в партийный формат. Чтобы нас не обвинили, что вы используете взрыв недовольства Хабаровского края, Дальнего Востока, а может и всей страны, чтобы спрятать это под партийные знамена», — заявил он.

В.Жириновский добавил, что сам М.Дегтярев приедет 20 августа в Москву.