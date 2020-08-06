За последние сутки в России выявлено 5 267 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 116 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 7 331 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 871 894 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 606 летальных исходов, выздоровело 676 357 человек.

Масочный режим и другие ограничения, введенные из-за коронавируса, будут действовать в Москве еще несколько месяцев, — предупредил мэр столицы Сергей Собянин.

В то же время источник «Интерфакса» в столичном оперативном штабе утверждает, что власти не планируют возвращаться к жестким ограничительным мерам. В штабе не ожидают нового взрывного роста заболеваний.