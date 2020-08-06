Заседание по делу Ефремова в Пресненском суде Москвы начнется с 40-минутной задержкой из-за опоздания его адвоката

Заседание по делу Михаила Ефремова в Пресненском суде Москвы начнется с 40-минутной задержкой из-за опоздания его адвоката Эльмана Пашаева, — передает корреспондент ТАСС. Второй адвокат актера, Елизавета Шаргородская, и сам Ефремов уже находятся в суде.
2020-08-06T10:34:49+03:00
2020-08-06T10:34:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:34, 06 августа 2020
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