Заседание по делу Ефремова в Пресненском суде Москвы начнется с 40-минутной задержкой из-за опоздания его адвоката

Заседание по делу Михаила Ефремова в Пресненском суде Москвы начнется с 40-минутной задержкой из-за опоздания его адвоката Эльмана Пашаева, — передает корреспондент ТАСС. Второй адвокат актера, Елизавета Шаргородская, и сам Ефремов уже находятся в суде.