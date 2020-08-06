«Таймс»: Бывший зам.главы «Лукойла» Виктор Федотов может быть бенефициаром крупного энергопроекта

Бывший зам.главы «Лукойла» Виктор Федотов может быть бенефициаром крупного энергопроекта, предусматривающего подводное соединение энергосетей Великобритании и Франции, — утверждает лондонская «Таймс». Проект стоимостью свыше миллиарда фунтов в Великобритании считают национально значимым. Сейчас он ожидает одобрения правительства. По данным газеты, личность конкретного владельца компании скрыта до настоящего времени из-за редкого исключения из правил о корпоративной прозрачности. Известно, что компания, за которой может стоять Федотов, делала крупные пожертвования в пользу консервативной партии Великобритании.